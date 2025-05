Legado de Divaldo Franco é relembrando por Centro Espírito Paulo de Tarso

Divaldo Pereira Franco, médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5). Ele lutava contra um câncer de bexiga e vinha recebendo cuidados médicos em casa, em Salvador.

Presidente do Centro Espírito Paulo de Tarso há 2 anos, Carmem Alves explica que o legado deixado pelo líder é muito maior que a dor da perda. “Seu legado é tão maravilhoso, que ficará para sempre com todos nós. Ele foi um verdadeiro mensageiro de Cristo, em ações e ensinamentos”, explicou.

Para ela, o principal legado deixado por Divaldo é o esforço para ajudar os que mais precisam. “Fazemos isso por meio dos ensinamentos de Cristo, colocados em prática em todos os momentos de nossa existência terrena”, concluiu.

Leia também: Velório de Divaldo Franco será aberto ao público nesta quarta



A pedido de Divaldo Franco, as cerimônias póstumas serão simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O velório será no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, em Salvador, nesta quarta-feira (14/5), das 9h às 20h, e o sepultamento na quinta-feira (15/5), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.