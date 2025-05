Divaldo Franco: Vice-presidente da FEB destaca missão e legado do médium

O médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco, morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5). Ele lutava contra um câncer de bexiga e recebia cuidados médicos em casa, em Salvador.

Vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, 59 anos, destacou a grandiosidade do legado deixado por Divaldo Franco. “Ele era uma referência do homem de bem, alguém que se esforça por fazer o melhor ao seu alcance, com um trabalho sério, disciplinado e cheio de renúncias”, afirmou.

Ele também ressaltou o impacto espiritual da partida de Divaldo: “Acreditamos que o espírito nunca morre. Claro que sentimos saudade, mas é uma saudade saudável, da presença. Ele cumpriu sua missão na Terra e seguirá sua tarefa no plano espiritual. A nós cabe continuar esse trabalho com seriedade, alegria e esperança”.

A pedido de Divaldo Franco, as cerimônias póstumas serão simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O velório será no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, em Salvador, nesta quarta-feira (14/5), das 9h às 20h, e o sepultamento na quinta-feira (15/5), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.