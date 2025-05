Quadrilha junina levará espetáculo a escolas públicas do Paranoá

Por: Marcelo Thompson Flores

A Quadrilha Junina Arroxa o Nó apresentará, em escolas públicas do Paranoá, o espetáculo Mestre Vitalino: O segredo do Alto do Moura. Entre os meses de maio e junho, a iniciativa prevê a realização de oito apresentações gratuitas.

A proposta é levar os alunos para o universo do Alto do Moura, bairro de Caruaru (PE) onde nasceu e trabalhou, Vitalino Pereira dos Santos, importante artesão e músico brasileiro que viveu no sertão nordestino no início do século passado. O artista ficou conhecido pela produção de bonecos de barro, que retratavam a realidade do nordeste na sua época.

Além das encenações, o projeto disponibilizará materiais informativos sobre a história do artista, a origem e evolução das quadrilhas juninas e suas conexões com outras expressões da cultura popular brasileira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Ano passado, o grupo junino também realizou performances culturais gratuitas, em escolas públicas do Paranoá e Itapoã. Cerca de 1,4 mil crianças assistiram aos espetáculos produzidos por mais de 100 dançarinos.