O consumo de frutas cítricas é particularmente benéfico para pessoas com pressão alta devido às suas propriedades nutricionais. Laranja, limão e tangerina, por exemplo, são ricos em vitamina C, antioxidantes e potássio. Este último, por sua vez, se trata de um mineral essencial que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, auxiliando na redução da pressão arterial.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

Por isso, preparar sucos com frutas cítricas pode ser uma ótima maneira de ajudar a controlar a pressão arterial. Contudo, é importante lembrar que o consumo dessas bebidas não substitui o tratamento e o acompanhamento médico, bem como os hábitos saudáveis.

Abaixo, confira 7 sucos cítricos para ajudar a controlar a pressão alta!

Suco de laranja, abacaxi e cúrcuma

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi picado

Suco de 2 laranjas

1 pedaço pequeno de cúrcuma ralada

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o suco das laranjas e a cúrcuma. Adicione a água de coco e bata até ficar homogêneo. Coloque gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de caju, tangerina e hortelã

Ingredientes

1 caju maduro cortado em pedaços

Suco de 2 tangerinas

200 ml de água

Folhas de hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque o caju, o suco das tangerinas e as folhas de hortelã no liquidificador. Adicione a água e bata até ficar homogêneo. Finalize com gelo e sirva.

Suco de kiwi, limão-siciliano e laranja (Imagem: Bychykhin Olexandr | Shutterstock)

Suco de kiwi, limão-siciliano e laranja

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

Suco de 1 laranja

200 ml de água

Suco de 1 limão-siciliano

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os kiwis e o suco da laranja e do limão-siciliano. Depois, adicione a água e o gelo e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de manga, maracujá e tangerina

Ingredientes

1 manga descascada e picada

Polpa de 1 maracujá

Suco de 2 tangerinas

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manga, a polpa do maracujá e o suco das tangerinas. Adicione a água e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva com gelo.

Suco de acerola, laranja e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de acerola sem caroço

Suco de 2 laranjas

1 pedaço de gengibre ralado

150 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a acerola com o suco das laranjas, o gengibre e a água. Bata bem até ficar homogêneo. Coe se desejar, adicione gelo e sirva.

Suco de manga, abacaxi e hortelã (Imagem: natashamam | Shutterstock)

Suco de manga, abacaxi e hortelã

Ingredientes

1 manga descascada e picada

Suco de 1 laranja

1 xícara de chá de abacaxi picado

picado Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

200 ml de água

Modo de preparo

Coloque a manga, o abacaxi e as folhas de hortelã no liquidificador. Adicione a água e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de framboesa e limão-siciliano

Ingredientes

1/2 xícara de chá de framboesa

Suco de 1 limão-siciliano

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque, no liquidificador, a framboesa e o suco do limão-siciliano. Adicione a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.