Terracap faz chamados para regularização de lotes em Vicente Pires

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou, na última segunda-feira (12/5), dois editais de venda direta para ocupantes de imóveis com usos residenciais e mistos. São 382 lotes que ficam nas antigas áreas de parcelamento condicionado (APC), no Trecho 1, do Setor Habitacional Vicente Pires.

Os editais estão disponíveis para download no portal da agência. Grande parte de Vicente Pires já está regularizada, faltando apenas lotes remanescentes que dependiam de estudos ambientais mais detalhados.

O valor mínimo do terreno varia de acordo com o edital, sendo R$ 119,7 mil (200,19 m²) para o edital dois e R$ 103,3 mil (171,17 m²) para o três. Nos valores estão incluídos os descontos legais.

Quem fizer o cadastramento junto à Terracap e optar pelo pagamento à vista terá 25% de desconto no valor de venda do imóvel. O cadastramento é obrigatório e pré-requisito para o processo de regularização.

Para a compra dos terrenos, é necessário apresentar a documentação exigida no edital. Ela pode ser entregue pessoalmente, no edifício-sede da agência, pelo site da Terracap ou pelo aplicativo para celular.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222, ou via chat on-line, disponível no portal da agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

