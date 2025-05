UCB cria projeto no metaverso de imersão na cultura ancestral indígena

A Universidade Católica de Brasília (UCB) anunciou o lançamento do projeto de pesquisa "Lab Metaverse UCB: O Futuro é Ancestral", que ocorrerá nesta quinta-feira (15/5), às 9h, no auditório do Bloco K, no Campus Taguatinga. Com o objetivo de integrar saberes ancestrais indígenas com tecnologias, como realidade virtual (VR) e inteligência artificial generativa, proporcionando uma experiência imersiva.

O projeto cria experiências imersivas dedicadas às etnias Pataxó, Yawanawá e Tukano, permitindo ao público vivenciar a sabedoria ancestral de forma lúdica, interativa e acessível. Um dos principais atrativos é a exibição de um filme em VR 360º, desenvolvido em parceria com as lideranças da aldeia Mutum, do povo Yawanawá, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). A obra convida os espectadores a adentrar em uma narrativa ancestral que conecta espiritualidade e natureza.

Coordenado pela professora Florence Dravet, o Lab Metaverse UCB é descrito como um espaço de experimentação e pesquisa dedicado à inovação tecnológica, pedagógica e cultural, atuando na fronteira do conhecimento e das transformações digitais. O laboratório nasce com o propósito de utilizar tecnologias emergentes para valorizar e potencializar a cultura, a linguagem humana e os saberes ancestrais.

O evento de lançamento contará com a presença de importantes lideranças indígenas, incluindo o jovem líder espiritual Rasu Yawanawá, originário da região do Rio Gregório, no Acre, e Tanara Pataxó, artista, ativista e colaboradora indígena do Lab Metaverse UCB.

Para mais informações sobre o projeto e suas atividades, acesse o site oficial: labmetaverse.com.br

