Copeira da UnB é encontrada morta dentro do banheiro da reitoria

Uma copeira da Universidade de Brasília (UnB), identificada como Francisca Alves de Azevedo, foi encontrada morta dentro de um dos banheiros da reitoria. Em nota, a instituição lamentou a morte da colaboradora.

O Correio apurou que Francisca entrou no banheiro por volta das 17h de sexta-feira (9/5). Cerca de duas horas depois, às 19h, colegas notaram que a porta do local estava trancada.

A ausência levantou preocupação entre os familiares de Francisca, que solicitaram uma nova verificação na unidade. No dia seguinte, no sábado (10/5), após verificação na unidade, a trabalhadora foi encontrada. Francisca sofria de problemas cardíacos e epilepsia. A Polícia Civil do DF investiga o caso e aguarda a conclusão do laudo pericial para confirmar a causa da morte.

Veja a nota da UnB na íntegra:

A UnB lamenta profundamente o falecimento de Francisca Alves de Azevedo, colaboradora terceirizada carinhosamente conhecida como Chiquinha.

Desde o ocorrido, a Universidade tem prestado total apoio à família e reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade institucional.

Em respeito à memória de Francisca e à privacidade de seus entes queridos, a UnB solicita que o caso seja tratado com sensibilidade, responsabilidade e ética.



