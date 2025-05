Fraude na internet: quadrilha simulava compras e revendia carros adulterados

Policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) cumpriram, na manhã desta quarta-feira (14/5), 17 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso responsável por aplicar golpes em negociações de veículos e pela adulteração de inúmeros automóveis, cujo lucro era objeto de ocultação e lavagem.

A ação é resultado de dois anos de investigação, que revelou uma estrutura altamente organizada por parte da quadrilha. Segundo a apuração policial, os criminosos utilizavam-se de plataformas digitais para enganar compradores de carros em sites de comércio eletrônico.

As infrações simulavam transferências bancárias e apresentavam comprovantes falsos de pagamento e de documentação dos veículos adulterados, convencendo as vítimas a entregarem ou adquirirem os veículos. Além disso, o grupo comercializava veículos produtos oriundos diretamente de roubo e furto, sendo todos objetos de adulteração e vendidos a terceiros.

A Corpatri destaca que a organização criminosa se valia de laranjas para movimentar recursos financeiros, utilizando métodos de pulverização e ocultação do dinheiro obtido com as vendas dos veículos, realizando saques e transferências por interpostas pessoas, envolvendo núcleos familiares e terceiros envolvidos diretamente nas fraudes e adulterações.

Mandados

Nesta manhã, os policiais cumpriram 16 mandados de busca no DF, em Goiás e no Rio de Janeiro em endereços direcionados aos investigados, com foco na apreensão de veículos adulterados, instrumentos de falsificação, adulteração e celulares, computadores e documentos que possam aprofundar sobre a estrutura da organização.