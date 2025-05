Servidor investigado por filmar mulheres em banheiros é afastado pelo MinC

O servidor do Ministério da Cultura (Minc) Pablo Santiago, de 39 anos, investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher por supostamente gravar e armazenas vídeos de mulheres em banheiros do Distrito Federal, foi afastado do órgão. O Ministério ressaltou, por meio de nota, que qualquer colega do servidor que tenha informações sobre o caso investigado pela PCDF deve se apresentar à ouvidoria.

Confira o documento na íntegra:

Desde esta terça-feira, (13), quando a gestão tomou conhecimento da operação da Polícia Civil realizada em relação a um dos servidores efetivos da Pasta, as equipes do Gabinete da Ministra da Cultura e da Secretaria-Executiva estão trabalhando diligentemente para dar respostas o mais célere possível e garantir a segurança da equipe do MinC.

Foram tomadas as medidas preventivas e acautelatórias como afastamento preventivo do servidor, apreensão do computador utilizado no ambiente institucional, solicitação à Polícia Federal de varredura no bloco B e abertura de processo administrativo para apuração do caso.

Importante lembrar que todas as medidas exigem procedimentos administrativos específicos, alguns dos quais sigilosos.

Incentivamos que as e os colegas que tiverem qualquer informação sobre os fatos procurem a Ouvidoria e ressaltamos que, até o momento, não há indícios de que as ilegalidades tenham ocorrido nas dependências do Ministério da Cultura.

Por fim, o Ministério reitera que repudia toda e qualquer violência e manifesta profunda solidariedade a todas as vítimas. A pasta reafirma o compromisso inegociável com a proteção das mulheres, a integridade dos espaços culturais e o esforço diário e incessante para que o ambiente de trabalho seja também um local acolhedor e seguro para todas as mulheres.

O caso

Pablo foi alvo de uma operação de busca e apreensão em sua residência, realizada nesta terça-feira (13/5) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a advogada que representa duas vítimas do servidor, as denúncias à polícia foram feitas um mês atrás, quando uma pessoa próxima de Pablo encontrou milhares de arquivos em seu computador contendo gravações de mulheres em banheiros públicos e privados do Distrito Federal.

Em sua conta no Instagram, agora desativada, o homem se denominava “agitador cultural” de Brasília. O Correio apurou que ele estava envolvido na organização de diversos eventos na capital, inclusive blocos de carnaval.