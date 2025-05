Aurora verde como a da Terra é vista pela primeira vez em Marte

Em Marte, então, é ainda mais complicado tentar decifrar um possível aparecimento, uma vez que esta é a primeira vez que as emissões podem ser vistas a partir do solo em um corpo planetário diferente do terrestre. Além disso, interações entre atmosfera e partículas carregadas por vento solar são diferentes no planeta vermelho e na Terra. Isso contribui para a dificuldade em observar as auroras marcianas, mas também faz com que elas não se restrinjam a latitudes mais altas.