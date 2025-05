Caminhão pega fogo e mata motociclista

Um caminhão-tanque tombou, ontem, atingiu um carro e duas motos na DF-150 e se incendiou, próximo ao Posto Contagem, na região da Fercal. O acidente, que causou a morte de um motociclista — Flávio Soares, de 38 anos —, mobilizou militares do Corpo de Bombeiros.

O Correio apurou que outras três vítimas da batida foram conduzidas aos hospitais de Base e de Planaltina. Elas são a motorista do automóvel, o caminhoneiro e o condutor da outra moto. O trio de feridos foi levado ao Hospital de Base e ao de Planaltina. Mais dados, como suas identidades e onde cada um está, não foram divulgados pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar, baseada em informações preliminares, a mulher que dirigia o carro tentou fazer uma ultrapassagem irregular. Ela foi surpreendida pelo caminhão que, ao tentar desviar, perdeu o controle, tombou, arrastou-se pela via, atingiu o carro e as motos, e pegou fogo em seguida.

O homem que perdeu a vida morava em Sobradinho 2. Ele era entregador por aplicativo há 8 anos, atividade que adotou desde que deu baixa do Exército. Ao Correio, Herbert Santos, primo de Soares, contou que, provavelmente, o familiar estava voltando para a casa. "Vi uma foto do acidente no Facebook e identifiquei a moto na hora. Vim correndo e me deparei com isso", lamentou.

Santos acrescentou que seu parente: "Era uma pessoa tranquila demais e só gostava de trabalhar. Ele tinha colocado uma roda nova na moto. É uma fatalidade". O motociclista, que era solteiro, deixa três irmãos e um sobrinho.