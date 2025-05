Módulos escolares são inaugurados no Centro Educacional do PAD/DF

Com investimento de R$ 1,6 milhão, novos módulos escolares ampliam ensino integral para 420 estudantes da zona rural do Paranoá - (crédito: Davi Cruz/CB)

O Governo do Distrito Federal entregou seis novos módulos escolares ao Centro Educacional do PAD/DF, localizado na Rodovia DF-251, Km 7, na zona rural do Paranoá, nesta sexta-feira (16/5). A medida visa fortalecer a educação no campo, garantir o acesso ao ensino integral e oferecer mais dignidade aos estudantes da região rural.

A solenidade contou com a presença da governadora em exercício do DF, Celina Leão, da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e de representantes da comunidade local. Ao todo, foram investidos R$ 1,6 milhão na estrutura, que contempla salas de aula com isolamento térmico e acústico, ar-condicionado, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e espaço para socialização.

“O Distrito Federal tem uma área rural poderosa, e precisamos cuidar dessas crianças que estão aqui, para garantir a permanência dos pais e responsáveis no campo. Uma das formas de fazer isso é levar educação e segurança pública a eles”, destacou Celina Leão.

A chefe do Buriti ainda enfatizou a modernidade da estrutura e a agilidade na entrega. “A construção desses módulos é rápida, acontece em quatro meses, sem prejuízo na qualidade. Estamos economizando até no transporte escolar, porque não precisamos mais deslocar alunos para outras regiões”, acrescentou Celina.

A secretária de Educação (SES-DF), Hélvia Paranaguá, celebrou o avanço na infraestrutura e o olhar atento do governo para a zona rural. “Vamos atender 210 estudantes por turno, ou seja, 420 ao todo. Isso permite ampliar a educação em tempo integral e mostra que também estamos focando nas escolas do campo”, afirmou ao Correio.

O diretor do Centro Educacional PAD/DF, Gilsiney Souza, emocionou-se ao lembrar da história da instituição, fundada em 1979. “É um momento histórico. Nossa escola é grande, com abrangência em toda a região rural. Investir aqui é investir no campo, na agricultura familiar. Significa dar oportunidade para que esses meninos continuem estudando sem ir para longe de casa”, disse.