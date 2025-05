Amor em crise? Divórcios crescem e casamentos estão em queda no DF

Os dados fazem parte do levantamento Estatísticas do Registro Civil 2023 - (crédito: Imagem gerada com a Inteligência artificial Grok)

O número de casamentos no Distrito Federal caiu em 8,2%, enquanto os divórcios aumentaram 9,1%. Os dados fazem parte do levantamento Estatísticas do Registro Civil 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (16/5).

Houve 18.824 registros de casamentos civis realizados em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais em 2023. No ano anterior foram registrados 20.502. A queda observada no DF supera o âmbito nacional (3%).

Em relação ao número de registros de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, foi observado redução de 7,6% entre 2022 (275) e 2023 (254).

"A taxa de nupcialidade legal fornece uma dimensão do número de registros de casamentos em relação à população em idade de se casar, ou seja, de 15 anos ou mais de idade. No Brasil, para cada 1.000 habitantes em idade de se casar, em média, 5,6 pessoas se uniram por meio do casamento civil em 2023. Já no Distrito Federal, esta taxa foi de 7,9, a terceira maior do país, atrás apenas de Rondônia (9,1) e Acre (8,5)", acrescenta o IBGE.

Além disso, a pesquisa Estatísticas do Registro Civil revela que 9.196 divórcios foram concedidos em 1ª instância ou realizados por escrituras extrajudiciais no Distrito Federal. Esse foi o maior valor da série, que teve início em 2009, com um aumento de 9,1% em relação ao total contabilizado em 2022 (8.428 divórcios).

A taxa geral de divórcios, isto é, o número a cada mil pessoas de 20 anos ou mais de idade foi de aproximadamente 4,2%. Entre as unidades da Federação, Rondônia (5%) e o Distrito Federal (4,2%) apresentaram as maiores taxas de divórcio, enquanto as menores foram observadas no Pará (0,8%) e em Roraima (0,3%).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular