Coletivo Agbelas realiza cortejo musical na Vila Planalto neste sábado

Criado na capital em 2019 por Gio Paglia, Agbelas é um coletivo feminino que difunde o legado musical do agbê, instrumento musical de percussão, ao realizar oficinas, aulas gratuitas e músicas que envolvem ritmos afro-brasileiros e temas políticos, sociais e raciais. Neste sábado (17/5), o grupo retorna a Brasília para um cortejo musical na Vila Planalto, às 16h, partindo do CEF 01, com participação especial da Fanfarra Tropicaos e do Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante.

O agbê, também conhecido como xequerê, abê ou xere, é um instrumento de origem africana, feito de uma cabaça seca coberta por uma malha de contas ou sementes, que ao ser agitado ou percutido, produz um som característico de chocalho. Em suas atividades culturais, as Agbelas, além de difundirem o instrumento, desenvolvem a consciência decolonial, mesclando musicalidade a histórias ancestrais.

Depois de dois anos em Salvador, onde dividiram palco com Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Luiz Caldas e Daniela Mercury, o grupo volta para Brasília, mais especificamente para a Vila Planalto, território de origem das Agbelas. Lá, foram realizadas diversas oficinas com os alunos da escola CEF 01: de agbê, de perna de pau, de percussão, de figurino e de estandarte.

Também foi realizada uma roda de conversa com os alunos, o grupo e o jornalista e pesquisador João Carlos Amador, sobre o massacre do Acampamento Pacheco Fernandes, ocorrido um ano antes da inauguração de Brasília, onde é atualmente a Vila Planalto. O crime ocorreu após reivindicações dos operários por melhores condições de trabalho, muito precárias nas construções da capital. O cortejo do dia 17 será em homenagem a esses operários, e irá passar pelas casas onde viveram os moradores e pelo memorial que existe na Vila em homenagem ao ocorrido, promovendo a reflexão sobre o acontecido através da música.

SERVIÇO

Cortejo Agbelas em Brasília

Dia 17 de maio, às 16h, saindo do CEF 01 (Acampamento Rabêlo - Vila Planalto). Entrada gratuita.