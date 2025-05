Retorno do projeto Pôr do Sol no Parque da Cidade é adiado devido a um imprevisto na manutenção do espaço - (crédito: Divulgação/SEL-DF)

O retorno do projeto Pôr do Sol no Parque da Cidade, previsto para iniciar neste sábado (17/5), foi adiado devido a um imprevisto na manutenção no espaço, informou a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF). A nova data será anunciada em breve, após a conclusão dos reparos na estrutura.

Segundo Todi Moreno, administrador do Parque da Cidade, a área onde ocorre o evento foi tomada por lama após o rompimento de uma tubulação, inviabilizando o uso do espaço. Os reparos, porém, já foram iniciados.

Além da manutenção da estrutura, as atuais condições climáticas, com temperaturas mais baixas e menor incidência de sol no fim da tarde, influenciaram no adiamento do evento, visando preservar a experiência do público.

Sucesso em 2024, o Pôr do Sol no Parque da Cidade é um projeto que reúne música, cultura, gastronomia e lazer gratuito, com foco na valorização dos espaços públicos e na convivência entre famílias do DF.

Nesta segunda edição, o evento contará ainda com brinquedoteca, feira de artesanato, espaço gastronômico e apresentações ao vivo.

*Com informações da SEL-DF e da Agência Brasília