Carro conduzido por menor de idade se envolve em acidente com 4 vítimas

Um menor de idade, de 17 anos, que dirigia um carro e transportava uma criança de 9 anos se envolveu em um acidente que deixou 4 pessoas feridas. A ocorrência foi registrada na DF-128 na região de Brasilinha (GO) após a rotatória do Monjolo, sentido Planaltina, na noite desta sexta-feira (16/5).

O acidente ocorreu quando um dos veículos invadiu a pista oposta e provocou uma colisão frontal. A perícia foi realizada no local, mas as informações ainda não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu a ocorrência e socorreu quatro pessoas: o menor que conduzia o veículo e a criança de 9 anos, ambos apresentavam ferimentos nas pernas e quadril, e a criança que tinha lesões no braço e rosto.













O outro carro envolvido no acidente era um HB20, os ocupantes do veículo também foram levados ao hospital. Trata-se da motorista, uma mulher de 47 anos que foi socorrida com sangramento no abdômem e fratura no pulso; e a passageira, de 44 anos que se queixou de dores no ombro e pés. As duas estavam conscientes no momento do resgate.

Em função da gravidade do acidente, a pista foi totalmente fechada. A Polícia Militar do Distrito Federal esteve no local e realizou os procedimentos legais.



Um adulto, irmão do menor de idade que dirigia o veículo, se apresentou no local do acidente e foi autuado pelo ato infracional de condução de veículo por pessoa não habilitada. O carro está no nome de uma mulher, mas ainda não se sabe o vínculo dela com o menor que conduzia o veículo.

Os veículos foram entregues a parentes das vítimas. Confira abaixo o vídeo de como ficaram os carros após o acidente.