Projeto da LBV incentiva leitura infantil com apoio da família

Em tempos de queda no índice de busca por livros, revistas e apreciação de textos em geral, no país — como aponta a 6ª edição de uma pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024 —, projetos como o promovido pela Legião da Boa Vontade (LBV) ganham ainda mais importância. Em Brasília, a Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, mantida pela instituição, tem sido palco de uma iniciativa que une literatura, afeto e família.

O Projeto Leitura, da instituição, visa envolver crianças e seus familiares em momentos de leitura conjunta. Todas as sextas-feiras, os alunos levam para casa uma sacolinha com um livro infantil. Após o fim de semana, as histórias lidas são socializadas em sala de aula, permitindo que toda a turma interaja com o aprendizado de cada criança, trazendo suas próprias vivências e bagagens culturais.

Cada turma também mantém um diário de bordo coletivo. Nele, os pequenos registram o que leram com a ajuda dos responsáveis. Isso é feito com desenhos, colagens, pinturas ou a redação de textos curtos. Tudo vale para estimular a criatividade e a expressão individual.

Na Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, a abertura do Projeto Leitura foi comemorada de forma especial no Dia Internacional da Família, quinta-feira (15/5). A tarde contou com apresentação cultural, visita a estandes literários e até piquenique.