Cruzeiro realiza campanha do combate à violência sexual de crianças

Alunos do CEF 01 do Cruzeiro participaram de ação em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - (crédito: Divulgação/Administração Regional do Cruzeiro)

Alunos do CEF 01 do Cruzeiro participaram, nesta sexta-feira (16/5), de uma ação da Administração Regional em parceria com o Conselho Tutelar em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no domingo (18). Durante a manhã, os estudantes participaram de atividades como pinturas de painéis e plantios coletivos.

A ação, que teve como objetivo conscientizar e envolver os jovens de forma lúdica, promoveu a pintura de painéis nas paredes externas do prédio e o plantio de flores nos jardins da sede da Administração. Foram pintadas pelas crianças mensagens de proteção, cuidado e respeito.

Ainda pela manhã, os estudantes também receberam orientações educativas sobre direitos e canais de denúncia, e foram encorajados a não se calar diante a situações de abuso e exploração sexual.

A ação faz parte da campanha Faça Bonito, que busca reforçar o compromisso do cuidado da população com a promoção de políticas públicas voltadas à infância e juventude.