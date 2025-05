Campanha de Maio Laranja começa com ações de combate ao abuso de crianças

Maio Laranja chegou e, ao longo do mês, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) fará uma série de ações da campanha dedicada ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. As atividades são conduzidas pela Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes (Subpca) em escolas e espaços públicos.

Um dos principais eventos da programação é o encontro “Proteger é nosso dever; cuidar, nossa missão”, que ocorrerá no dia 22 de maio, às 18h30, no Cine Brasília. A expectativa é reunir mais de 600 pessoas entre autoridades, conselheiros tutelares, profissionais da rede e representantes da sociedade civil. No evento, será exibido Manas, longa-metragem da cineasta Marianna Brennand.

O filme aborda, de forma sensível e impactante, a realidade de meninas em situação de vulnerabilidade social no agreste pernambucano, com foco em temas como violência, sororidade e resistência. Após a sessão, haverá um cine-debate com a presença da diretora e mediação da secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A campanha Maio Laranja também prevê palestras educativas ao longo do mês, promovidas pelo Centro Integrado 18 de Maio — unidade referência no atendimento às vítimas de violência sexual infantojuvenil, vinculada à Sejus. As atividades contemplarão 12 escolas do DF, com o objetivo de orientar estudantes, professores e famílias sobre os sinais de violência e os caminhos de denúncia e acolhimento.

O Dia D de combate ao abuso sexual infantojuvenil será no dia 15 de maio, com ações intensificadas em toda a região, incluindo blitzes educativas em pontos estratégicos e no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santa Maria.

A proteção e defesa dos direitos da infância vai além da campanha Maio Laranja. No Centro Integrado 18 de Maio, por exemplo, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual recebem apoio. Atendimento humanizado com escuta especializada, apoio psicológico, social e orientação jurídica, sempre com foco na redução de danos e na proteção integral, fazem parte do suporte oferecido.

Outro instrumento essencial é o Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), canal de comunicação e apoio ao Sistema de Garantia de Direitos, que atua como elo entre os conselhos tutelares, o Ministério Público, o Judiciário e os serviços públicos. O contato pode ser feito em qualquer dia e horário pelo telefone 125, de forma gratuita.