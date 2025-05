Vanessa Sousa, vítima de feminicídio em Samambaia, tinha um bebê de 3 meses

Vanessa da Conceição Sousa, de 32 anos, vítima de feminicídio em Samambaia, era mãe de um bebê de 3 meses. Segundo a Polícia Civil, ela foi atacada no portão de casa pelo companheiro, identificado como Silvoneide Carvalho de Torres, de 32 anos.

O crime aconteceu na QR 421, por volta das 19h30. Segundo a Polícia Civil, Silvoneide atingiu Vanessa com golpes de arma branca no pescoço e no ombro. Após o crime, o assassino fugiu em um carro prata e, até a mais recente publicação desta matéria, está foragido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Vanessa é a décima mulher assassinada em um caso de feminicídio no Distrito Federal apenas em 2025. A ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).