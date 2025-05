Vítima de feminicídio foi assassinada com golpes de faca

Vítima foi esfaqueada no pescoço e no ombro. O companheiro é o principal suspeito e está foragido - (crédito: Mari Campos/CB/D.A. Press)

Vanessa da Conceição Sousa, de 32 anos, vítima de feminicídio na noite deste domingo (18/5), em Samambaia, foi atingida por golpes de faca no pescoço e no ombro. O crime ocorreu na Quadra QR 421, e, segundo testemunhas, o autor do crime é o companheiro da vítima, que fugiu do local e ainda não foi encontrado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a equipe iniciou o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP) ao chegar ao local. Logo depois, profissionais do SAMU se juntaram ao atendimento. Apesar dos esforços das equipes de socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e está no local para investigar as circunstâncias do crime. A ocorrência vai ser registrada na 26ª Delegacia de Polícia.





