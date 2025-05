Receita do DF apreende mercadorias em operação na BR 060

Operação da Receita do DF apreende mercadorias no fim de semana de 16 a 18 de maio - (crédito: Receita DF)

A Receita do Distrito Federal realizou, entre 16 e 18 de maio, uma grande operação na BR 060 com o objetivo de surpreender transportadoras e motoristas com mercadorias sem nota fiscal. A ação gerou mais de R$ 630 mil em créditos tributários. As equipes atuaram dia e noite, resultando na apreensão de cargas diversas sem nota fiscal (NF) ou com documentação inadequada.

O maior destaque foi a interceptação de uma carreta com quase 100 mil unidades de cerveja sem NF, na BR-060, na madrugada de domingo (18/5). A carga gerou um crédito tributário de R$ 333 mil. Em Samambaia, foi apreendido um caminhão com 5.770 pacotes de café sem nota (crédito tributário de R$ 70 mil).

Também foram apreendidos na operação whisky, colchões, vidro, pães, laticínios e móveis, além de produtos variados. Ao todo, a operação alcançou uma base de cálculo de R$ 1,13 milhão.