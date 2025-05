Lançamento do Maior São João do Cerrado agita a Esplanada nesta quarta-feira

Evento de lançamento será realizado nesta quarta-feira simultaneamente com a festa junina do Ministério de Turismo - (crédito: Reprodução: O Maior São João do Cerrado)

O clima da festa junina vai invadir a Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira (21/5) com o lançamento da maior festa junina fora de época do Brasil. Tradicionalmente realizada em Ceilândia, a edição de 2025 do Maior São João do Cerrado será no Plano Piloto este ano. A partir das 18h, o estacionamento do Ministério do Turismo será palco de uma programação gratuita repleta de música, dança e tradições nordestinas, marcando o início das comemorações do grande evento, que ocorre entre 13 e 17 de agosto, no coração da capital. O evento será realizado simultaneamente com a festa junina do MTur.

A prévia contará com show de Nena Queiroga, Paulin Vaqueiro, Nego Rainer e Nilson Freire, além das quadrilhas juninas Si Bobiá a Gente Pimba e Sanfona Lascada e do grupo cultural Pé de Cerrado. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Integração - Cultura, Turismo e Cidadania (IBI), em parceria com o Ministério do Turismo.

Segundo Edilane Oliveira, idealizadora e presidente do IBI, o objetivo da edição de lançamento é divulgar a 17ª edição do evento e aproximar o São João das pessoas que ainda não conhecem o tradicional festejo, além de reforçar a importância da valorização das manifestações populares, fomentando a arte, o turismo e a cultura. "Esta festa é um presente para os brasilienses e, sobretudo, para o povo nordestino que vive aqui", afirma.

Com 18 anos de história, O Maior São João do Cerrado já reuniu mais de quatro milhões de pessoas e, apenas em 2024, movimentou a economia local com 1,5 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. A festa é considerada um dos maiores eventos culturais da capital federal e faz parte do calendário junino nacional.

Serviço

O Maior São João do Cerrado - Lançamento

Local: Estacionamento do Ministério do Turismo

Data: 21 de maio, a partir das 18h

Entrada gratuita