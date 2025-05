Vídeo: Jiboia de dois metros é resgatada em São Sebastião

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram na manhã desta segunda-feira (19/5) uma jiboia silvestre. A serpente foi localizada na rua 126, próximo a Praça do Reggae, na região central de São Sebastião.

Os policiais foram acionados após os moradores encontrarem o animal na via pública e pedirem apoio pelo telefone 190. No local, os agentes constataram que se tratava de uma jiboia adulta, com aproximadamente dois metros de comprimento.

O animal foi contido e levado para o quartel do BPMA, onde passou por avaliação veterinária. Depois, foi solto em uma área de natureza compatível com seu habitat natural.