AgroBrasília deve movimentar R$ 6 bilhões e receber 170 mil visitantes

Por Nathália Queiroz — A 16ª edição da AgroBrasília começou nesta terça-feira (20/5) e vai até sábado (24/5) na sede da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF). Este ano, o evento deve reunir mais de 170 mil visitantes e 600 expositores. Ministros da Agricultura de mais de 40 países africanos estiveram na abertura oficial e visitaram o espaço com interesse em estabelecer cooperação técnica com o Brasil.

Leo Hamu está na feira apresentando seu pão com linguiça caipira artesanal (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Com foco em inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva — iniciativas que buscam integrar pequenos agricultores ao setor produtivo —, a feira se consolida como uma das maiores vitrines do agronegócio nacional. Os visitantes encontram desde lançamentos em sementes e sistemas de produção até tecnologias digitais voltadas para a chamada agricultura 4.0.

A estimativa da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) é de superar R$ 6 bilhões em negócios gerados — acima dos R$ 5,2 bilhões movimentados no ano passado. O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, celebrou a força do agronegócio na região e as perspectivas do evento. Ele destacou que o uso de tecnologias de precisão vem impactando diretamente a produtividade. "Temos registros de até 85 sacas de soja por hectare. Isso aumenta a rentabilidade e permite novos investimentos. Um exemplo são os drones de pulverização, que têm tido muita procura aqui", disse.

O secretário também ressaltou a importância da agricultura familiar. "Outro ponto muito forte esse ano é a parte da agricultura familiar, com o circuito da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF). Houve um investimento muito pesado por parte do governo do Distrito Federal tanto no estande da secretaria quanto no estande da Emater, porque a gente teve uma procura muito alta, principalmente por produtores do DF, mas também do Entorno."

AgroBrasília 2025 vai até sábado (24/5), com entrada gratuita (foto: Ed Alves CB/DA Press)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) também participa da iniciativa, com 100 tecnologias, vindas de diversas unidades espalhadas pelo país. "Estamos com uma programação ampla, com lançamentos de aplicativos, cultivares de soja convencional e transgênica e o trigo tropical, além de feijão, arroz, hortaliças, girassol, forrageiras e muito mais", detalha Fábio Gelape Faleiro, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Cerrados. Segundo ele, a ênfase está na agricultura tropical sustentável, área em que o Brasil se tornou referência global.

Além da presença nacional, a feira também tem repercussão internacional. "Estamos recebendo várias visitas de fora do país. Delegações vieram conhecer o segredo do Brasil, que é a combinação de ciência, tecnologia e a força do produtor rural — pequeno, médio ou grande", comemora Faleiro.

Em uma declaração após visitar a feira, o ministro da Agricultura do Essuatíni, na África, elogiou o trabalho da Embrapa e o que viu na AgroBrasília. "Estamos ansiosos para explorar como inovações semelhantes podem ser adaptadas para uso em Essuatíni, particularmente em iniciativas como a agricultura familiar", enfatizou.

Tradição

Mas os negócios vão além das máquinas e cultivares. A AgroBrasília também valoriza os produtores e empreendedores que mantêm viva a tradição do campo. Leo Hamu, por exemplo, está na feira apresentando seu pão com linguiça caipira artesanal — que leva mostarda de maçã verde, ragu de linguiça e molho chipotle. Há 16 anos, ele participa do evento e conta que expandiu seu público. "Uma parte do meu negócio é a venda de sanduíches prontos, porém, o carro-chefe é minha agroindústria — eu tenho uma charcutaria, onde faço carne na lata, linguiça caipira", detalha.

Luiz Abdala trabalha com melhoramento genético da raça Nelore (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Mesmo tendo um público urbano fiel, no AgroBrasília, ele encontra um outro perfil de cliente: o rural. Hamu acrescenta que segue firme na feira devido à felicidade de quem prova e reconhece o sabor do campo no produto dele. "Tudo precisa ser exatamente igual, porque o cliente sabe o que esperar e quer aquela lembrança", avalia.

AgroBrasília 2025 vai até sábado (24/5), com entrada gratuita (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Na área da pecuária, Luiz Abdala estreou a Nelore Padroeira, que é um criatório de melhoramento genético. "A AgroBrasília é um espaço importante de relacionamento. Muitas vezes, o criador vem procurar um touro para cruzar com seu rebanho comercial. O objetivo é gerar um animal mais eficiente, que se alimenta igual ao outro, mas se converte melhor em carne por conta do melhoramento genético", explica. O plantel da fazenda dele, localizada em Formosa (GO), despertou interesse de novos contatos já no primeiro dia de evento.

Serviço

AgroBrasília 2025

Quando: de 20 a 24 de maio

Horário: das 8h às 18h

Onde: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, BR-251, Km 5, sentido Unaí (MG)

Entrada gratuita

Veja a programação completa





