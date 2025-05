Com forró e sertanejo, Arraiá de Águas Claras será neste fim de semana

A festa marca o início oficial do Circuito de Quadrilhas Juninas do DF 2025 - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Arraiá de Águas Claras será realizado em 23 e 24 de maio, no estacionamento da Faculdade Uniplan e está com ingressos no quarto lote, custando R$ 35 a meia e R$ 70 a inteira.

Este ano, o evento abre, oficialmente, o Circuito de Quadrilhas Juninas do DF, e terá como atração, no primeiro dia de festa, dos grupos de dança Sabugo de Milho, Se Bobear a Gente Pimba e Formiga da Roça, além dos cantores sertanejos Zé Felipe & Miguel e Júnior Ferreira & Banda. No sábado (24/5), se apresenta no arraiá o Trio Balançado e Banda Encosta N’eu, com músicas de forró.

No local haverá diversas opções de comida, para todos os gostos. Além do cardápio típico, food trucks marcarão presença.

Os ingressos antecipados para o evento podem ser adquiridos de forma on-line, por meio do site Bilheteria Digital.

Serviço

Arraiá de Águas Claras

Data: 23 e 24 de maio

Horário: 19h às 02h

Local: Av. Pau Brasil, estacionamento da Faculdade Uniplan - Águas Claras-DF