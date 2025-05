Projeto Mina retoma atividades com jovens em situação de vulnerabilidade

Com foco no acolhimento emocional, na construção da cidadania e no fortalecimento de trajetórias, o Projeto Mina iniciou no último dia 15 de maio um novo ciclo de atividades voltado para meninas de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal. O projeto idealizado pelo Instituto Elas Transformam, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), oferece rodas de conversa, oficinas temáticas, atendimento psicossocial e oportunidades de formação e empregabilidade de forma gratuita.

Desde a criação, a iniciativa atendeu mais de 60 adolescentes com histórico de acolhimento institucional, exposição a contextos de risco ou em conflito com a lei. As ações ocorrem semanalmente, às quintas-feiras, das 14h às 17h, no edifício da Promotoria da Infância e Juventude, na 711/911 Norte. As participantes são selecionadas pelo MPDFT, com base em critérios de vulnerabilidade social, e recebem auxílio financeiro mensal de R$ 200, além de transporte e alimentação durante os encontros, benefícios viabilizados por meio do apoio do UNICEF. A bolsa, no entanto, está condicionada à frequência mínima de 75% das atividades mensais.

Mais do que o suporte financeiro, o projeto promove laços de confiança e pertencimento entre as participantes. Cada encontro é realizada por uma metodologia baseada na educação popular, conduzido por educadoras sociais, psicólogas e convidadas com experiência na defesa dos direitos humanos. A escuta sensível, o acolhimento individualizado e o diálogo horizontal são características da proposta, que busca criar um ambiente seguro para que essas jovens possam compartilhar vivências e reconstruir projetos de vida.

Os temas trabalhados nos encontros variam a cada semana, entre eles, cidadania, autoestima, saúde mental, relações familiares, identidade, uso das redes sociais, medos, sonhos e futuro. A programação do semestre inclui nove encontros até o dia 11 de julho, com destaque para rodas como Cidadania real: meus direitos cabem em mim?, Saúde mental e sobrevivência emocional, Quem sou eu quando ninguém tá olhando? e Futuro, e agora?.

Segundo a promotora de Justiça Juliana da Silva Ribeiro, idealizadora do projeto, o propósito do Mina é criar um espaço seguro para escuta, troca e construção de futuro é o que guia o Projeto Mina. "Nosso objetivo é que cada adolescente se sinta valorizada e perceba que pode, sim, projetar caminhos mais livres e conscientes”, disse.

Para Amanda Leite Ferreira, diretora do Instituto Elas Transformam, o projeto também transforma quem trabalha nele. “A cada semestre o projeto se reinventa. São novas meninas, novas histórias e novos desafios. Cada ciclo é também um espaço de transformação para nós que acompanhamos de perto, como educadoras, mas também como mulheres”, ressaltou.

Ações



Além das reuniões do projeto Mina, o Instituto Elas Transformam realiza outras iniciativas voltadas ao empoderamento feminino e ao enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Desde 2020, a organização beneficiou diretamente mais de 250 mulheres, promoveu mais de 120 rodas de conversa, distribuiu cinco toneladas de alimentos, capacitou 50 mulheres em oficinas, apoiou 120 meninas em eventos esportivos e entregou 80 kits de dignidade menstrual e 40 vouchers para consultas médicas gratuitas.