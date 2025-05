Operação contra o tráfico em Ceilândia prende casal por venda e distribuição de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou duas operações simultâneas para coibir o tráfico de drogas em Ceilândia. A ação resultou na prisão de um homem e de uma mulher. O suspeito estaria envolvido na distribuição de entorpecentes na cidade.

As operações ocorreram nesta terça-feira (20/5). A primeira ocorreu na QNN 02, em uma casa, onde as equipes da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) estiveram na residência de um homem de 33 anos, investigado pela distribuição de drogas na região. Durante as diligências, foram apreendidas diversas porções de cocaína, além de balança de precisão, dinheiro, invólucros utilizados para acondicionar entorpecentes e um celular

Em outra casa, de uma mulher de 41 anos, suspeita de vender as drogas, a polícia encontrou cocaína, maconha, R$ 427 e apetrechos para o tráfico. Segundo as investigações, a autora já foi presa três vezes por tráfico em menos de um ano. Os dois foram detidos e vão responder por tráfico de drogas.