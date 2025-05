Homem acusado de estuprar sobrinhas da esposa por 10 anos é preso no Piauí

Policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prenderam, em Teresina (PI), um homem de 62 anos acusado de estuprar as sobrinhas da esposa durante 10 anos. À época, as meninas tinham 8 e 16 anos.

A prisão ocorreu nesta terça-feira (20/5) e contou com o apoio de policiais civis do Piauí. Segundo as investigações, o autor prestava serviços como pedreiro na casa das vítimas, no Varjão, entre 2004 e 2014. Nesse período, aproveitando-se do serviço e do livre acesso à casa, ele abusava sexualmente da criança e da adolescente.

Por meio de uma denúncia, a PCDF obteve informações acerca do paradeiro dele e desencadeou uma operação para prendê-lo. O homem foi localizado em casa, em Teresina. Ele será recambiado para o presídio do DF e responderá por estupro de vulnerável.