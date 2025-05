Agências do trabalhador oferecem 567 vagas nesta quarta-feira (21/5)

Os candidatos que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho terão à disposição 567 vagas de emprego nas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta quarta-feira (21/5). As oportunidades abrangem CINCO regiões administrativas, entre elas Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Jardim Botânico, Gama e Plano Piloto.

Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 4.500, com opções para candidatos com ou sem experiência comprovada e, em muitos casos, sem exigência de escolaridade. Entre as ocupações com remuneração a partir de R$ 1.500 estão atendente de balcão, auxiliar de lavanderia e caseiro. A maioria das vagas oferece benefícios adicionais, como vale-transporte e alimentação.

Há ainda três vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) no cargo de auxiliar de limpeza, em Águas Claras. A remuneração é de R$ 1.650, e a única exigência é o ensino médio completo, sem necessidade de experiência anterior.

Para quem busca iniciar no mercado, também estão disponíveis três oportunidades de estágio: duas para auxiliar administrativo (em Águas Claras) e uma para analista de logística (no Lago Sul), com bolsas a partir de R$ 300, além de benefícios.

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas do dia, o cadastro permanece ativo no sistema, que cruza perfis com futuras oportunidades.