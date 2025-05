Polícia faz operação contra fraude milionária em empréstimos consignados

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, deflagrou nesta terça-feira (20/5) a Operação Remessa Pesada, que investiga um esquema sofisticado de fraudes envolvendo empréstimos consignados não autorizados em nome de pessoas físicas.

Segundo as investigações, os criminosos utilizaram dados de terceiros para contratar empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo superior a R$ 3 milhões à instituição bancária, que arcou com os valores indevidamente movimentados.

A operação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Taguatinga Norte, na residência de uma mulher de 41 anos identificada como integrante do grupo criminoso. No local, os policiais apreenderam computadores e aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica para aprofundamento das investigações.

De acordo com a DRCC, evidências cibernéticas deixadas durante a execução dos crimes permitiram comprovar a participação da suspeita no esquema. Durante depoimento na delegacia, ela confessou envolvimento parcial na fraude.

A mulher responderá pelos crimes de furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de reclusão. A Polícia Civil informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar outros envolvidos na organização criminosa.