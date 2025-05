Compra de R$ 25 na Asa Sul leva prêmio de R$ 1 milhão do Nota Legal

Uma compra de R$ 25,41 realizada em uma loja de materiais elétricos e de iluminação localizada na Asa Sul levou o prêmio mais alto no sorteio da Nota Legal, nesta quarta-feira (21/5). O contribuinte premiado, de CPF com início 373, é morador do Setor de Mansões Park Way e ganhou R$ 1 milhão

A compra premiada com o maior valor foi realizada em 18 de julho de 2024 na Cecin Sarkis, na comercial da 110 Sul. Os segundo e terceiro prêmios, de R$ 200 mil cada, foram para moradores do Sudoeste e do Guará I, por compras de R$ 340 e R$ 109 feitas em um restaurante na Asa Sul e em um supermercado em São Sebastião, respectivamente.

Os sorteados de números quatro a seis foram premiados com R$ 100 mil cada, em compras que variaram de R$ 18 a R$ 250.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A transmissão ao vivo do sorteio, ocorrida nesta quarta, mostrou os 10 primeiros premiados, mas, além dos principais valores, são 12.600 prêmios que, acumulados, somam R$ 2,5 milhões.

É possível verificar se foi sorteado a partir do acesso ao portal do Nota Legal com CPF e senha. Mensagens individuais também serão enviadas por e-mail aos ganhadores, com informações sobre o prêmio e instruções de cadastro na área restrita do site e de indicação de conta corrente ou poupança na qual o valor deve ser depositado.

Confira os sorteados nos principais prêmios:

Prêmio

Valor do prêmio

Bairro do beneficiário

Data da compra

Valor da compra

Loja 1 R$ 1 milhão Setor de Mansões Park Way 18/7/2024 R$ 25,41 Elétrica Cecin Sarkis, Asa Sul 2 R$ 200 mil Sudoeste 6/8/2024 R$ 340,56 Empório Vitália, Asa Sul 3 R$ 200 mil Guará I 15/6/2024 R$ 109,01 Mega Box Supermercados, São Sebastião 4 R$ 100 mil Águas Claras 30/5/2024 R$ 250,80 Rede Auto Shopping, Setor de Mansões Dom Bosco 5 R$ 100 mil Asa Sul 18/9/2024 R$ 18 Galpão 17, Guará 6 R$ 100 mil Ceilândia Norte 9/8/2024 R$ 100 Cascol Combustíveis, Ceilândia 7 R$ 50 mil Setor Oeste (Gama) 10/7/2024 R$ 43 Mercado Malunga, Sudoeste 8 R$ 50 mil Setor de Mansões Park Way 27/6/2024 R$ 9,50 Campeão da Construção, Guará 9 R$ 50 mil Vila São José (São Sebastião) 22/8/2024 R$ 235,41 Super Adega, Jardim Botânico