Capital Moto Week celebra os 65 anos de Brasília a partir de 24 de julho

O Capital Moto Week vai celebrar os 65 anos de Brasília em grande estilo. Entre os dias 24 de julho e 2 de agosto, o Parque Granja do Torto será palco de mais uma edição do maior festival de motos e rock da América Latina. Segundo a organização do evento, a expectativa é reunir mais de 800 mil pessoas, 300 mil motos e 1,8 mil motoclubes de diferentes partes do Brasil e do mundo.

A ligação entre o evento e Brasília aumenta a cada ano, especialmente com o tradicional passeio motociclístico que encerra o festival. No ano passado, 42 mil motociclistas percorreram 60 quilômetros pelas principais vias da cidade. O trajeto começa na chamada "Cidade da Moto", segue pelo Eixão Norte, passa pelo Eixo Monumental e atravessa pontos turísticos do DF, como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a Catedral Metropolitana, a Ponte JK e o Museu Nacional.

Com uma área de mais de 320 mil metros quadrados, o evento contará com mais de 100 shows em cinco palcos temáticos. A programação inclui ainda atividades como tirolesa, bungee jump e roda-gigante. O festival também se destaca por suas ações de sustentabilidade, sendo um dos poucos no país com certificação Lixo Zero e compensação total de carbono.

Serviço

Capital Moto Week 2025

Quando: 24 de julho a 02 de agosto de 2025

Local: Parque Granja do Torto/Brasília – DF