Gripe Aviária: Seagri proíbe eventos com aglomeração de aves no DF

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) suspendeu, por 90 dias, eventos com aglomeração de aves no Distrito Federal. A decisão tem por objetivo prevenir a entrada e a disseminação do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) na região.

A medida, anunciada por meio da portaria nº 176, na última quinta-feira (16/5), ocorreu em razão do estado de emergência zoossanitária decretado no município de Montenegro (RS), pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) após ter sido identificado um caso da doença em uma granja comercial da região. “O objetivo do Governo do Distrito Federal é proteger a produção avícola do DF, garantindo segurança sanitária e econômica para o setor”, afirma o secretário de Agricultura, Rafael Bueno.

No DF não há casos investigados ou confirmados da gripe aviária, assim como da doença de Newcastle (DNC), outra enfermidade transmitida pelo mesmo vetor. A subsecretária de Defesa Animal, Danielle Kalkmann, recomenda que os criadores mantenham suas aves confinadas em ambientes protegidos para evitar o possível contato com aves silvestres que possam estar contaminadas com o vírus.

A Seagri-DF reforça que não há risco à saúde humana no consumo de carne de frango e ovos devidamente inspecionados. A transmissão da doença para humanos é feita a partir do contato direto com o animal doente. A ingestão desses alimentos cozidos, mesmo quando provenientes de áreas afetadas, não pode causar gripe aviária.

No início de maio, foi concluído um inquérito sanitário pela Seagri-DF com visitas a todos os aviários comerciais da região. Além disso, o GDF prorrogou por mais dois anos o decreto nº 44.836, de 10 de agosto de 2023, que declara situação de emergência zoossanitária no território.

