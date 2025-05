Inscrições para o Projeto Mulher Digital se encerram nesta sexta (23/5)

As inscrições para o Projeto Mulher Digital em Santa Maria se encerram nesta sexta-feira (23/5). A iniciativa oferece 800 vagas gratuitas em cursos voltados para mulheres do Distrito Federal, com o objetivo de promover a inclusão digital, o empreendedorismo feminino e a autonomia financeira.

Leia também: Brasil tem 10 milhões de mulheres empreendedoras

O projeto disponibiliza cursos nas áreas de Informática, Vendas Online, Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais. As aulas presenciais em Santa Maria ocorrerão entre os dias 26 de maio e 20 de junho, no Centro Empresarial de Santa Maria (CL 116, Lote K), com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Além disso, há centenas de vagas on-line disponíveis para mulheres de diferentes regiões do DF.

As interessadas devem se inscrever pelo telefone (61) 99176-0875. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF) e o Instituto Sociocultural Humanidade Diversificada e Unida (HDUN), com certificação gratuita. Além da formação técnica, as participantes receberão apoio na criação de manuais de identidade visual e no fortalecimento das redes sociais de seus negócios, ferramentas para quem deseja crescer no mercado digital e ampliar sua presença on-line.

Após Santa Maria, o projeto seguirá para as cidades de Ceilândia, Taguatinga e Estrutural, oferecendo 30 vagas presenciais em cada localidade. As demais vagas serão oferecidas na modalidade virtual.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Benardes

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Após fiança de R$3 mil, mulheres que arrastaram menino autista pelos pés são soltas

Após fiança de R$3 mil, mulheres que arrastaram menino autista pelos pés são soltas Cidades DF OAB sobre caso de menino autista arrastado pelos pés: "Imagem absurda"

OAB sobre caso de menino autista arrastado pelos pés: "Imagem absurda" Cidades DF Veja a programação da AgroBrasilia nesta quinta-feira

Veja a programação da AgroBrasilia nesta quinta-feira Cidades DF Menino autista é arrastado pelos pés em clínica e funcionárias são presas

Menino autista é arrastado pelos pés em clínica e funcionárias são presas Cidades DF Agências oferecem vaga de gerente de supermercado com salário de R$ 5 mil

Agências oferecem vaga de gerente de supermercado com salário de R$ 5 mil Cidades DF Shows do Dia Mundial da Diversidade reúnem 40 mil na Praça dos Três Poderes