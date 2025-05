Celebração

Shows do Dia Mundial da Diversidade reúnem 40 mil na Praça dos Três Poderes Do axé ao pop sertanejo, festival gratuito que celebrou o Dia Mundial da Diversidade Cultural, nesta terça-feira (21/5), atraiu multidão e celebrou riqueza cultural brasileira. O Correio acompanhou parte do show da cantora Ana Castela