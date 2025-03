Desigualdade no empreendedorismo: mulheres estudam mais e faturam menos

As desigualdades no empreendedorismo feminino, em comparação com o masculino, se manifesta sob diversos aspectos, e isso pode ser medido em números. O estudo Empreendedorismo Feminino — Sob a Ótica da PNAD Contínua, do Sebrae, destaca que o Brasil tem 30,4 milhões de donos de negócios, dos quais 10,4 milhões são mulheres, ou seja, 34,1% dos empreendedores.

Mais escolaridade, renda menor

Segundo o estudo, as mulheres estudam mais e, mesmo assim, têm rendimento menor. Entre elas, 29% têm ensino superior; já entre eles, esse percentual é de 21%. Quando se analisa a renda, a maior qualificação não reflete nos dividendos. O ganho médio das mulheres é de R$ 2.867, enquanto o dos homens é de R$ 3.793.

Acúmulo de jornada é um dos entraves

Diretora de administração e finanças do Sebrae, Margarete Coelho detalha que são vários os entraves enfrentados pelas mulheres para serem empreendedoras de sucesso no Brasil. Entre eles, o fato de que elas passam menos tempo no empreendimento dela, porque estão cansadas da terceira e quarta jornadas. "Precisamos trabalhar muito seriamente uma divisão mais justa dos trabalhos domésticos, para que elas possam também se dedicar aos seus negócios e ser tão vitoriosas quanto os homens", defende.

Mais apoio para micro e pequenas empresas delas

Margarete Coelho explica que o Sebrae está preparando ações para ampliar a proximidade com as empreendedoras. "Nós estamos oferecendo e garantindo em 100% os recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) para elas. Antes, esse aval era de 80% nas negociações financeiras das mulheres, para aquisição de crédito", ressalta.

R$ 600 milhões em projetos de mobilidade

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério das Cidades estão fazendo um diagnóstico da mobilidade urbana das 21 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Com 40% do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) concluídos, eles identificaram 400 projetos que resultarão num investimento superior a R$ 600 bilhões. Na região metropolitana do Distrito Federal, foram identificados 20 projetos, entre eles, o BRT Luziânia/Entorno Sul; VLT na Esplanada dos Ministérios e expansão do Metrô para a Asa Norte.

Investimento em ciência tecnologia e inovação

Em 2024, a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da Universidade de Brasília (Finatec/UnB) recebeu R$ 200 milhões em emendas parlamentares para projetos de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o DF e outras regiões do país. Em reconhecimento, na próxima terça, 25 deputados distritais, federais e senadores, que se destacaram destinando recursos para essas áreas, serão homenageados.

Fiscalização flagra infração ao direito do consumidor

Durante a Semana do Consumidor no Distrito Federal, 90% dos estabelecimentos fiscalizados pelo Procon foram autuados por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Os fiscais visitaram 62 empresas e, em 56 delas, foi encontrada alguma irregularidade. A maior parte, era por problemas na divulgação dos preços. Por exemplo, valores das parcelas de um produto sem o custo final, e até falta de preço nas vitrines.