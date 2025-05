Contador usava empresas inativas para fraudes comerciais

Policiais civis da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes-Corf) prenderam um homem envolvido com criminosos que em fraudes comerciais. Segundo informações divulgadas, nesta quinta-feira (22/5), pelas autoridades, o suspeito fraudava registros de pessoas jurídicas (empresas) substituindo os nomes dos sócios verdadeiros por terceiros desconhecidos.

Com essa alteração, o grupo aplicava golpes comprando produtos e mercadorias ou contraindo empréstimos que nunca eram pagos. O detido — que não teve a identidade revelada — teria usado seus conhecimentos como contador para indentificar as empresas que poderiam ter os quadros societário mudados — geralmente as que se encontravam “baixadas” — e promovia as mudanças dos sócios na Junta Comercial do DF com procurações falsas, sem o conhecimento dos antigos e verdadeiros integrantes das sociedades.

Concluída a alteração do quadro societário e estabelecido um espaço físico de funcionamento da firma, o investigado efetuava as aquisições utilizando a pessoa jurídica que havia criado e para a qual havia obtido crédito. Assim recebia mercadoria, não pagava por elas e deixava dívidas. Quando a possiblidade de adquirir novos produtos se extinguia, abandonava o ponto onde tinha estabelecido a pessoa jurídica e reiniciava a operação com novas identidades falsas. De acordo com a polícia, o prejuízo pode chegar a R$ 100 mil.