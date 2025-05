DF tem menor taxa de homicídios em 11 anos, diz Atlas da Violência 2025

Dados do Atlas da Violência 2025, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostram que o Distrito Federal registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 11 anos.

Segundo o levantamento, a capital federal teve 347 homicídios em 2023, o que representa uma taxa de 11 casos por 100 mil habitantes. A redução é significativa em comparação a 2013, com uma queda de 63,7% na taxa de homicídios ao longo dos últimos 11 anos.

O Atlas da Violência 2025 também apontou que, no cenário nacional, o DF é a terceira unidade da federação com a menor taxa de homicídios, ficando atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina.

Trânsito

A seção dedicada à violência no trânsito, inédita no Atlas da Violência 2025, apontou que o número de óbitos em acidentes de trânsito no DF caiu de 336 em 2022 para 314 em 2023 — uma redução de 6,5%.

A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes também caiu, passando de 10,7 para 9,9 no mesmo período. No recorte dos últimos cinco anos (2018 a 2023), o DF aparece como a segunda unidade da federação que mais reduziu mortes no trânsito, com queda de 16,1%.

Outro destaque foi a posição da capital federal com a segunda menor taxa de óbitos por acidentes com motocicletas do país em 2023, com 2,4 por 100 mil habitantes — abaixo da média nacional e dos estados com os maiores índices.