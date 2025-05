Troca de tiros entre policiais e autor de homicídio deixa ferido em Samambaia

Um homem, entre 30 e 35 anos, foi alvejado durante um confronto com policiais militares na DF-180, em Samambaia. A troca de tiros ocorreu na tarde deste sábado (17/5), após a tentativa de abordagem dos agentes, que o identificaram como sendo o autor de homicídio cometido horas antes em Santa Maria.

O suspeito, que estava foragido, reagiu à abordagem atirando contra a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Durante o confronto, o indivíduo foi alvejado no tórax, sendo atingindo por cinco tiros, conforme informação do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Em parada cardiorrespiratória, ele passou por reanimação e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Na ação, os agentes apreenderam uma arma de fogo e recuperaram um veículo com restrição de roubo, utilizado na fuga. Mais cedo, equipes dos bombeiros foram acionadas para socorrer um homem vítima de arma de fogo, que apresentava ferimentos na cabeça e no pescoço e não resistiu, falecendo no local. Informações da PM dão conta de que o foragido alvejado no confronto em Samambaia seja o suspeito desse crime.