Polícia Civil devolve 430 aparelhos celulares recuperados em megaoperação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realiza nesta sexta-feira (23) a terceira fase da Operação Rastreamento Final, na qual serão devolvido 430 aparelhos celulares aos seus legítimos proprietários. Os celulares foram recuperados devido ao trabalho de inteligência e investigação das delegacias da PCDF. A entrega dos dispositivos acontecerá no auditório do edifício-sede da Delegacia-Geral da PCDF, das 10h às 12h.

De janeiro de 2021 a maio de 2025, a PCDF já recuperou um total de 13.691 celulares. As fases anteriores da operação também foram bem-sucedidas: em outubro de 2024, 184 celulares foram devolvidos, e em dezembro do mesmo ano, outros 135 aparelhos foram restituídos.

Durante o evento de devolução, será lançado o serviço Consulta IMEI, uma ferramenta on-line disponível no site da PCDF que permitirá que qualquer cidadão informe os 15 dígitos do IMEI do aparelho para verificar se há alguma restrição, como registro de roubo ou furto. O objetivo é aumentar a segurança na compra de celulares usados.

A PCDF reforça a importância de combater o crime de receptação de celulares. E alerta que, ao adquirir um aparelho, é fundamental exigir a nota fiscal e verificar a procedência. A compra de produtos roubados ou furtados não só contribui para a impunidade dos criminosos, mas também alimenta outras atividades ilícitas.

Com informações de Agência Brasília