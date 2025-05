"Podemos estar bebendo água poluída", afirma deputada sobre rio Melchior

Na tarde desta quinta-feira (22/05), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a contaminação do Rio Melchior visitou o Aterro Sanitário de Brasília, localizado na DF-180, em Samambaia, para analisar a contaminação do rio. Segundo estudos técnicos, o chorume despejado pelo aterro pode contribuir para a poluição do curso d’água.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A deputada Paula Belmonte (Cidadania), presidente da CPI, justificou a investigação devido à falta de informações. “O que temos (de informação) é que esse chorume passa direto (sem tratamento)”. A água que foi coletada na visita passará por análise pericial, assim como uma amostra do lençol freático, que também será analisada para monitorar a permeabilidade do solo.

Um dos pontos de discussão levantados no encontro foi a qualidade do tratamento do chorume produzido pelo aterro. “A pergunta é: qual a metodologia que eles utilizam para tratar esse chorume e a regularidade do monitoramento da qualidade dos efluentes despejados ali?”, indagou a parlamentar.

Leia também: Polícia Civil devolve 430 aparelhos celulares recuperados em megaoperação

Além de Paula, a CPI é composta pelos deputados Iolando (MDB), relator da investigação, e Gabriel Magno (PT). A visita também contou com representantes da PCDF (Polícia Civil do DF) e da consultoria legislativa e de comunicação institucional da CLDF.

Próximos passos

A próxima reunião da CPI, a sexta extraordinária, será na próxima quinta-feira (29/05). Na subsequente, na outra quinta-feira (05/06), os parlamentares farão uma visita técnica às Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) de Samambaia e Melchior.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado