Dois chilenos e uma mulher são presos por série de furtos em shoppings

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), cumpriu, nesta sexta-feira (23/5) mandados de prisão preventiva contra dois homens chilenos e uma mulher investigados por furtos praticados em shoppings do DF e de outros estados. Os suspeitos foram identificados como Irineia Andrade da Silva, Victor Matias Villarroel Cabrera e Nicolás Ignacio Urzúa Anabalon.

De acordo com as investigações, o grupo operava em conjunto de forma estruturada e itinerante. Eles se passavam por clientes comuns para acessar as lojas, de preferência cosméticos e artigos de luxo. Os três foram detidos pela participação de um furto na Sephora.

A atuação, segundo a polícia, se dava com o uso de veículos próprios, realizando deslocamentos interestaduais para a prática serial de furtos em shoppings centers. Além das autuações por furto qualificado e associação criminosa, Victor Matias responderá também pelo crime de uso de documento falso, uma vez que apresentou documento falso no momento da abordagem. Ele também era considerado foragido do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, onde responde por outros delitos patrimoniais.