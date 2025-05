Morre Almira Andrade da Costa, a Dona Deusa, aos 92 anos

Amada por todos que a conheciam, Almira Andrade da Costa morreu, nesta sexta-feira (23/5), aos 92 anos. Dona Deusa, como era chamada carinhosamente pelos amigos, fez parte do Centro Espírita Assistencial Nossa da Glória (Ceansg) por quase cinco décadas, sendo uma das médiuns mais antigas da casa.

Grande colaboradora do terreiro de umbanda, localizado na Asa Norte, entregou-se com amor à caridade, como afirma o post do perfil oficial do Ceansg. De acordo com a carta aberta, Dona Deusa acolheu e auxiliou aqueles que se aproximavam dela.



A filha Betânia Andrade destaca que a mãe jamais será esquecida. “Ela foi uma verdadeira guerreira, criou duas filhas, uma neta de sangue, a qual deu muito amor e carinho, e também uma neta de coração como se fosse sua. Mesmo com Alzheimer ela nunca nos esqueceu. Somos filhas e netas que nunca deixaremos de agradecer a Deus por nos permitir ter ela em nossas vidas”, descreve.



O velório de Dona Deusa ocorre na tarde deste sábado (24/5), das 14h30 às 16h30, na Capela Ecumênica 2 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está previsto para às 17h.