Morre o empresário José Valle, aos 84 anos

José de Araújo Valle, pai do produtor orgânico e ex-deputado distrital Joe Valle, morreu aos 84 anos, na segunda-feira (19/5). O velório será realizado nesta terça-feira (20/5), das 14h às 16h30, no cemitério Campo da Esperança. A causa da morte não foi divulgado.

Nascido em 13 de outubro de 1940, José veio do Rio Grande do Norte a Brasília e foi servidor do Banco do Brasil. Joe descreveu o pai como um homem "justo, honesto, bondoso e equilibrado".

Morre José Valle, pai de Joe Valle, aos 84 anos (foto: Reprodução/Instagram)

"Seu legado de amor, valores firmes e serenidade permanecerá vivo em nossas memórias e corações. Agradecemos pelas mensagens de carinho e solidariedade neste momento de dor", afirmou o empresário, em postagem no Instagram.



José foi uma das principais influências para que Joe criasse a Fazenda Malunga, que é referência na produção de alimentos orgânicos no Distrito Federal.

Em meados de 1985, Joe, estudante de engenharia florestal na época, deu início a uma pequena produção orgânica com colegas na chácara do pai, localizada no PAD DF.

José também era sócio da unidade restaurante Xique Xique da Asa Sul. "José deixa um legado de honestidade, generosidade e dedicação. Seu compromisso com a família, os amigos e a boa mesa marcou gerações e ajudou a construir o que o Xique Xique representa até hoje", destacou o estabelecimento.



