Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido em Taguatinga

O condutor de uma moto ficou ferido depois bater em um carro, na manhã deste sábado (24/5). O acidente aconteceu na Avenida Elmo Serejo, após a Rodoviária de Taguatinga, no sentido Plano Piloto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista, que tem 40 anos, foi atendido pelos socorristas e encaminhado para o Hospital Anchieta, apresentando fratura na perna esquerda.



Contudo, ele estava consciente e orientado. O motorista do automóvel não sofreu nenhum ferimento. Segundo o CBMDF, não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).