Parque Ana Lídia passará por manutenção e ficará fechado para o público

O Parque Ana Lídia, localizado no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, passará por uma reforma entre segunda (26/5) e sexta-feira (30/5). Durante o período, o espaço ficará fechado para o público e receberá serviços de reforma, pintura e limpeza geral.

Entre as obras previstas, estão a reforma e a pintura de brinquedos, incluindo o tradicional Castelinho, e a limpeza completa do local. A Secretaria de Esport e Lazer também prepara a abertura de licitação para reativar a lanchonete do espaço.

A ação integra as secretarias de Esporte, do Trabalho, de Governo, a Novacap e a administração do Parque da Cidade, além de alunos o projeto Renova DF, profissionais do programa Mãos Dadas e equipes técnicas.