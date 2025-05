Renova DF: 727 pessoas em situação de rua receberam capacitação

De acordo com o 2º Censo Distrital divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística (IPEDF), o Distrito Federal tem hoje 3.521 pessoas em situação de rua. Para enfrentar essa realidade, o programa Renova DF oferece formação na área da construção civil e reserva 10% das vagas para pessoas em situação de rua. Um total de 727 participantes se formaram desde 2021. Nos últimos 12 meses, de junho de 2024 a maio deste ano, foram 504. Deste total, 48 foram inseridos no mercado de trabalho após o curso.



A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), alia capacitação, prática profissional e inclusão social, com resultados que mostram o DF como uma oportunidade de recomeço para quem busca superar a vulnerabilidade. Ao mesmo tempo em que fazem as aulas, os alunos aplicam os conhecimentos reformando equipamentos públicos. Durante o período do curso, eles também recebem uma bolsa para ajudar com os custos.

O Censo Distrital da População em Situação de Rua mostrou ainda que 63% das pessoas que vivem nessas condições no DF nasceram em outro estado do país. Entre esses, 42,9% vieram para capital federal em busca de emprego. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes destacou a importância do programa para essas pessoas. “Os resultados alcançados pelo Renova mostram que o DF é uma porta de recomeço para todos aqueles que sabem agarrar a oportunidade. Cada vaga preenchida representa superação, inclusão, cidadania e dignidade para todos e isso é o que faz todos os esforços valerem a pena”, ressaltou.

Outra ação realizada pelo governo destinada a pessoas em situação de rua foi a nomeação de 15 delas em cargos públicos. A medida foi estabelecida em setembro do ano passado, com o Decreto 46.250/2024. Os beneficiados foram distribuídos igualmente em três secretarias: Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha também celebra os resultados da ações. "Os resultados mostram que estamos no caminho certo. O 2º Censo da População em Situação de Rua revelou que o crescimento desse público no DF foi menor que em outros estados, o que reforça a efetividade das políticas públicas que temos implementado", acrescentou.

Fonte: Agência Brasília