Homem armado mobiliza equipes de segurança neste domingo (25/5), na Asa Norte

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Bope foram acionadas para conter o homem - (crédito: CBMDF)

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por populares, na manhã deste domingo (25/5), depois que um homem, de 39 anos, apresentava comportamento agressivo e portava uma arma de fogo. O caso aconteceu na frente do Conselho de Administração de Defesa Econômica, na quadra 515 da Asa Norte. As equipes da Polícia Militar (PM) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foram acionados.

Após o isolamento do local e a retirada de civis das proximidades, a equipe do Bope realizou negociações e o homem se entregou. Depois de imobilizado e desarmado, a equipe de emergência dos bombeiros fez o atendimento inicial e transportou o homem para a UPA do Paranoá. Uma viatura da PM escoltou o deslocamento.