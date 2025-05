RP Raphaela Peixoto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) anunciou, nesta segunda-feira (12/5), a escolha da banca organizadora do próximo concurso público para oficiais e praças da corporação. Conforme publicação no Diário Oficial do DF, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) foi selecionado por meio de dispensa de licitação.

A expectativa é de que o edital seja lançado até junho. O concurso foi anunciado em abril pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), que informou a oferta de, no mínimo, cinco mil vagas. A iniciativa visa reforçar o efetivo da corporação diante da crescente demanda e da previsão de aposentadorias nos próximos anos.

Atualmente, o CBMDF conta com um déficit de 3.978 profissionais — ou 41% abaixo do estabelecido na Lei nº 12.086/2009 que é 9.703, visto que apenas 5.725 militares estão na ativa.

O último concurso do CBMDF ocorreu em 2016, também sob organização do Idecan. À época, foram oferecidas 779 vagas, com salários entre R$ 5.108,08 e R$ 11.654,95.